"خرجوا من غزة لكنها لم تخرج منهم".. "الصدمة" تفترس الإسرائيليين العائدين من الحرب

أرسل جندي الاحتياط الإسرائيلي إليران مزراحي، الأب لأربعة أطفال وعمره 40 عامًا، إلى غزة بعد الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، لكنه عاد شخصًا مختلفًا، مصابًا بالصدمة مما شهده في الحرب ضد "حماس" في القطاع، وفقًا لما ذكرته عائلته لشبكة "سي إن إن"، وبعد ستة أشهر من إرساله للقتال، كان يعاني بسبب اضطراب ما بعد الصدمة في المنزل، وقبل إعادة نشره، انتحر منهيًا حياته.