الولايات المتحدة تُمدد اتفاقًا لتخفيف الديون عن باكستان بعد الفيضانات

وقالت السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد في بيان اليوم: إن السفير الأمريكي لدى باكستان دونالد بلوم، وقّع اتفاقًا لتمديد الإعفاء من سداد مدفوعات القرض بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون؛ مؤكدًا حرص الولايات المتحدة على إعادة توجيه الموارد الحيوية في باكستان؛ بهدف دعمها في التغلب على التحديات الصعبة التي تمر بها.