تجدد الاشتباكات العنيفة.. نزوح جماعي عن أم درمان و"الدعم السريع" يرفض مبادرة "عقار"

ونفى عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع أحمد عابدين، وجود حكومة في السودان؛ مؤكدًا أنهم لا يعترفون بشرعية المنصب السياسي الذي يتقلده مالك عقار، وذكر أن مبادرة إنهاء الحرب متناقضة مع دعوتها الالتفاف حول الجيش.