تقرير أممي يتحدث عن 6 اعتداءات كبرى نفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا عن 6 اعتداءات كبرى شنها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي، مما أدى إلى عدد كبير من الوفيات بين المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية، معرباً عن مخاوف جدية تتعلق بالتمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم.
وأشار التقرير إلى استخدام قنابل موجهة من أنواع GBU-31 وGBU-32 وGBU-39 بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق، حيث تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أن أساليب ووسائل الهجمات الإسرائيلية لم يجنّب أو يقلّل الضرر المدني، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ والقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن الهجمات استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، وهو دليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.