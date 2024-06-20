تقرير أممي يتحدث عن 6 اعتداءات كبرى نفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأشار التقرير إلى استخدام قنابل موجهة من أنواع GBU-31 وGBU-32 وGBU-39 بين 9 أكتوبر و2 ديسمبر 2023 ضد مبانٍ سكنية ومدرسة ومخيمات للاجئين وسوق، حيث تحققت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من وفاة 218 شخصًا جراء هذه الهجمات، مشيرةً إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.