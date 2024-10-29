"أصبح أكثر تطوراً وأصعب تتبعاً".. ما حدود النفوذ الأجنبي على الناخبين الأمريكيين؟

وروسيا كانت المهندس الرئيسي للتضليل المتعلق بالانتخابات الأمريكية في عام 2016، وكانت منشوراتها تعمل بشكل أساسي على "فيسبوك"، والآن تشارك إيران والصين في جهود مماثلة للتأثير على السياسة الأمريكية، وتنشر جهودها عبر عشرات المنصات، من المنتديات الصغيرة، التي يتحدث فيها الأمريكيون عن الطقس المحلي إلى مجموعات الرسائل، التي تجمعها اهتمامات مشتركة، وتستمد هذه الدول إشاراتها من بعضها البعض، على الرغم من وجود نقاش حول ما إذا كانت قد تعاونت بشكل مباشر على الاستراتيجيات.