التزام هولندا والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات إف- 16 وزيلينسكي يُشيد بقرار "تاريخي"

واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جولته في شمال أوروبا ووصل إلى الدنمارك بعد زيارته هولندا؛ حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذته البلدان بتزويد بلاده بمقاتلات إف- 16 الأمريكية؛ وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.
وصل زيلينسكي إلى قاعدة للقوات الجوية الدنماركية في سكريدستروب بشرق البلاد، وفق مراسلي "فرانس برس". وتعهدت الدنمارك وهولندا بتسليم كييف مقاتلات إف- 16، ما إن ينجز الطيارون الأوكرانيون تدريبهم.
وكان في استقبال زيلينسكي رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فيريديريكسن، ووزير الخارجية لارس ليكي راسموسن، ووزير الدفاع جاكوب إيليمان- ينسن.
وسيعاين الجميع خلال الزيارة مقاتلات إف- 16 ويعرضون مراحل تدريب الطيارين الأوكرانيين؛ بحسب مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية.
وقالت فريديريكسن في بيان سَبَق وصول زيلينسكي: "أنا فخورة بزيارة زيلينسكي للدنمارك"، مؤكدة أن بلادها "تدعم أوكرانيا بشكل كامل، ومستعدة للقيام بذلك طالما اقتضت الضرورة".
من جهته، كتب زيلينسكي على تلغرام: "نحرز تقدمًا في مسألة إف- 16"، واعدًا "بأخبار جيدة أخرى بالنسبة للمحاربين الأوكرانيين".