التزام هولندا والدنمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات إف- 16 وزيلينسكي يُشيد بقرار "تاريخي"

واصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جولته في شمال أوروبا ووصل إلى الدنمارك بعد زيارته هولندا؛ حيث أشاد بقرار "تاريخي" اتخذته البلدان بتزويد بلاده بمقاتلات إف- 16 الأمريكية؛ وذلك بعد يومين من موافقة الولايات المتحدة على ذلك.