الأول في العالم.. تدشين مشروع للمسح الشامل لجينوم الشفرة الوراثية للإبل

وأوضح خلال حفل التدشين المقام في مقر الوزارة، اليوم، أن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في تصميم شفرة وراثية خاصة بالإبل، حيث تم الحصول على حوالي 65.61 ألف علامة وراثية، والحصول على كامل الشفرة الوراثية لعدد 325 عينة من مختلف مناطق المملكة لتصميم الشفرة الوراثية.