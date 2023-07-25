حظر سفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على أطراف الحرب السودانية

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصًا للعقوبات للسودان؛ كي يستهدف في النهاية الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة هناك، وذلك بحظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية.