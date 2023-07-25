حظر سفر وتجميد أصول.. الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات على أطراف الحرب السودانية

نقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية مطلعة، اليوم (الثلاثاء)، أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصًا للعقوبات للسودان؛ كي يستهدف في النهاية الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة هناك، وذلك بحظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية.
وأوضحت المصادر أن الدول الأعضاء تبادلت أواخر الأسبوع الماضي مقترح وثيقة، وستناقش التفاصيل في الأسابيع المقبلة.
وبينت أن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر المقبل، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.
من جانبه، ذكر أحد المصادر، أن وضع النظام يجب أن يكون بمثابة رادع لقادة الحرب في السودان، وأنه تحذير أخير.
ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أمر تنفيذي في أوائل مايو الماضي، يضع أساس عمل عقوبات أميركية محتملة.