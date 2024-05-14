خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 935 لغمًا في أراضي اليمن

وفي محافظة لحج، تمكّن الفريق من نزع 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، ونزع 16 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع 371 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، ونزع ذخيرتين اثنتين غير منفجرتين بمديرية رغوان، كما تمكّن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق 94 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 19 ذخيرة غير منفجرة بالوادي، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 9 ألغام مضادة للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و33 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب.