خلال أسبوع.. "مسام" ينتزع 935 لغمًا في أراضي اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، من انتزاع 935 لغمًا في مختلف مناطق اليمن؛ منها 7 ألغام مضادة للأفراد و47 لغمًا مضادًا للدبابات، و876 ذخيرة غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.
واستطاع فريق "مسام" في نزع لغم واحد مضاد للدبابات و204 ذخائر غير منفجرة و3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قطعبة بمحافظة الضالع، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و104 ذخائر غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وفي محافظة لحج، تمكّن الفريق من نزع 11 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المضاربة، ونزع 16 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق من نزع 371 ذخيرة غير منفجرة وعبوة واحدة ناسفة بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للأفراد و23 ذخيرة غير منفجرة بمديرية حريب، ونزع ذخيرتين اثنتين غير منفجرتين بمديرية رغوان، كما تمكّن الفريق في محافظة شبوة من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية بيحان، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق 94 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع 19 ذخيرة غير منفجرة بالوادي، ونزع 3 ألغام مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 9 ألغام مضادة للدبابات و10 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و33 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المندب.
يُذكر أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن وصل إلى 440 ألفًا و67 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.