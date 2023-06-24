"فاغنر" تنشر مقطعَ فيديو لإسقاط طائرة عسكرية روسية وصورَا لاستسلام بعض الجنود

نشرت مجموعة فاغنر مقطع فيديو لإسقاط طائرة عسكرية من طراز سوخوي تابعة للجيش الروسي، دون تحديد موقع إسقاطها.
وفي السياق وثقت المجموعة صورًا قالت: إنها لاستسلام جنود روس في معبر بوجاييفكا على الحدود مع أوكرانيا.
وصباح اليوم ظهرت مركبات مدرعة وسط موسكو على خلفية تمرد مجموعة فاغنر.
وقالت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلًا عن سلطات الأمن: إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو، وجرى وضع جميع الأمور المهمة مثل أجهزة الدولة والبنية التحتية الخاصة بالنقل، تحت حراسة أمنية مشددة.
وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، تعهد السبت بأن "يذهب حتى النهاية"، وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدًا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.