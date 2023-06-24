"فاغنر" تنشر مقطعَ فيديو لإسقاط طائرة عسكرية روسية وصورَا لاستسلام بعض الجنود

وكان قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، تعهد السبت بأن "يذهب حتى النهاية"، وأن "يدمّر كل ما يعترض طريقه"، مؤكدًا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.