"نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي استخدم الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة

وأوضح "شبير"، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك، أنه أُجبر على السير مكبل اليدين بين أنقاض بلدته "خان يونس" الخالية في جنوب غزة، بحثًا عن متفجرات وضعتها "حماس"، وأن الجنود أجبروه على المضي قدمًا لتجنب تفجير أنفسهم.