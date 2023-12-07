11 عملية قنص ناجحة لجنود الاحتلال.. "القناصة غول" سلاح "حماس" الفعال في حرب غزة

أثبتت البندقية القنّاصة "غول"، التي تستخدمها كتائب القسَّام، فاعلية كبيرة وقدرات نوعية في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي في غزة، حيث نشرت حركة "حماس" مقاطع فيديو يقوم فيها عناصرها بقنص جنود الجيش الإسرائيلي في محاور القتال المتعدّدة.
ورغم إدخال تلك البندقية في حرب عام 2014 على القطاع، التي سُمّيت بـ"بمعركة العصف المأكول"، فإن القسَّام ألقت الضوء عليها مجدداً خلال "طوفان الأقصى"، بعد المعارك الضارية التي اشتدّت على مدار يومَي الثلاثاء والأربعاء، بمحور شرق مدينة خان يونس، حيث قنصت 6 جنود في منطقة الزنة، وفي عملية أخرى شرق خان يونس 9 جنود إسرائيليين.
وكانت كتائب القسَّام أعلنت عن 11 عمليّة قنص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة، أبرزها مع بدء الاجتياح البري لمنطقة خان يونس، جنوبي القطاع، خلال الأيام القليلة الماضية.
تقول حركة "حماس" إنّ بندقيتها "غول" تتفوّق على بندقيتَي القناصة "دراغونوف" روسيّة الصّنع عيار 7.62 ملم، و"شتاير" النمساوية عيار 12.7 ملم التي طُوّرت عام 2004، و"شاهر" الإيرانية من عيار 14.5 ملم، كما تعدّ من أقوى بنادق القنص بالعالم، وفق "سي إن إن" الأمريكية.
ومِن أهم صفاتها وفق سكاي نيوز عربية أنها بندقية قناصة محلية الصّنع بشكل تام، وتستخدم قذائف وذخيرة من عيار 14.5 ملم، وتعتبر من أطول بنادق القنص في العالم، ومداها القاتل نحو 2 كيلومتر.
وحسب ما نشرته كتائب القسّام، فإنّ البندقية "غول" سلاح قنّاص، يتفوَّق على نظيره الروسي والنمساوي والإيراني، باعتبارها من أطول بندقيات القنص حول العالم، إذ يزيد على متر ونصف المتر، مقارنة بـ"شتاير" النمساوية التي يبلغ طولها 137 سم، و"دراغونوف" الروسية بطول 120 سم، و"شاهر" الإيرانية 185 سم.
وتستخدم "غول" قذائف عيار 14.5 ملم، وهي أكثر فتكاً من التي تستخدمها قناصتا "شتاير" (12.7 ملم) و"دراغونوف" (7.62 ملم)، وتتساوى مع "شاهر".
ويبلغ المدى القاتل لبندقية "غول" نحو 2000 متر، مُقارنةً بـ1500 متر لقناصة "شتاير"، و1200 متر لـ"دراغونوف"، بينما تتفوّق عليها "شاهر" الإيرانية بمدى قاتل 4 آلاف متر.
تُعرَف بهذا الاسم نسبة إلى عدنان الغول، الذي تُسمّيه "حماس" بـ"رائد التصنيع العسكري"، واستشهد عام 2004 بغارة إسرائيلية، استهدفت مركبته في شارع يافا وسط مدينة غزة، يوم 21 أكتوبر 2004، بعد أن كان تولّى وحدة التصنيع العسكري بالقسّام، كما أنّه ووفق معلومات نشرتها مواقع فلسطينية مولود بمخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، في 24 يوليو 1958، لعائلة مهجّرة من قرية "هربيا"، إحدى قرى قضاء المجدل التي غادروها قسراً في نكبة 1948، أكمل دراسته في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وبعد وفاة والده، سافر إلى إسبانيا لدراسة الكيمياء، غير أنه لم يمكث أكثر من شهرين، ثم عاد إلى البلاد، ليشكّل مجموعة عسكرية، نفّذت عمليات ضدّ جنود إسرائيليين، لكن انكشف أمرها باعتقال أحد أفرادها، ما دفعه للسفر، ثم عاد لقطاع غزة أوائل التسعينيات.
وتعرّض لملاحقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتمكّن من الهرب من سجن السرايا عام 1998، كما تمكّن من الهرب مجدّداً عن طريق خداع حراس السجن.
كما تمكّن من تصنيع صواريخ "القسّام" و"البنّا" و"البتّار" والعبوات الناسفة، إضافة لإنتاج قذائف الهاون والمضادة للدروع بشكل محلي، لذا أُطلق عليه لقب "أبو صواريخ القسّام".