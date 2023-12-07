11 عملية قنص ناجحة لجنود الاحتلال.. "القناصة غول" سلاح "حماس" الفعال في حرب غزة

تُعرَف بهذا الاسم نسبة إلى عدنان الغول، الذي تُسمّيه "حماس" بـ"رائد التصنيع العسكري"، واستشهد عام 2004 بغارة إسرائيلية، استهدفت مركبته في شارع يافا وسط مدينة غزة، يوم 21 أكتوبر 2004، بعد أن كان تولّى وحدة التصنيع العسكري بالقسّام، كما أنّه ووفق معلومات نشرتها مواقع فلسطينية مولود بمخيّم الشاطئ غرب مدينة غزة، في 24 يوليو 1958، لعائلة مهجّرة من قرية "هربيا"، إحدى قرى قضاء المجدل التي غادروها قسراً في نكبة 1948، أكمل دراسته في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.