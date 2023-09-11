ضحايا دانيال.. ارتفاع عدد القتلى بمدن شرق ليبيا إلى 25 وأضرار بالمنازل والطرق

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط لـ"رويترز" إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي (رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة)، أغلقت اعتبارًا من مساء السبت لمدة ثلاثة أيام.