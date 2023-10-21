بلينكن يعرب عن ارتياحه بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي، “لا يزال عشرة أمريكيين في عِداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضاً منهم رهائن لدى حماس مع نحو 200 رهينة تحتجزهم في غزة”، مضيفاً أن كل الرهائن “يجب أن يفرج عنهم فوراً ومن دون شروط”.