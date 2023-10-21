بلينكن يعرب عن ارتياحه بعد إفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن ارتياحه لإفراج حماس عن رهينتين أمريكيتين، لكنه دعا الحركة إلى الإفراج عن بقية الأمريكيين الذين تحتجزهم منذ هجماتها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي، “لا يزال عشرة أمريكيين في عِداد المفقودين في هذا النزاع. نعرف أن بعضاً منهم رهائن لدى حماس مع نحو 200 رهينة تحتجزهم في غزة”، مضيفاً أن كل الرهائن “يجب أن يفرج عنهم فوراً ومن دون شروط”.
وأضاف بلينكن، أن الرهائن “بينهم رجال ونساء وفتيان وفتيات صغار وكبار في السن من دول عدة، ويجب إطلاق سراح كل واحد منهم”.
وأفرجت حماس عن رهينتين أميركيتين من بين نحو 200 شخص خطفتهم في 7 أكتوبر ونقلتهم إلى غزة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تفرج عن المزيد.
وقال بلينكن، إن فريقاً من السفارة الأمريكية سيزورهما، لكنه لم يعط أي معلومات عن حالتهما.
وعندما سُئل عن بيان حماس الذي قالت فيه إنها تعمل مع وسطاء للإفراج عن مزيدٍ من الرهائن المدنيين، دعا بلينكن إلى إطلاق سراح جميع الرهائن على الفور.
أضاف “لن آخذ أي شيء تقوله حماس على محمل الجد”، مشدداً على أنه “يجب إطلاق سراح كل رهينة ويجب القيام بذلك الآن”.
هذا وأطلقت حركة حماس سراح رهينتين أمريكيتين كانت تحتجزهما منذ الهجوم المباغت الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت في بيان.
وقالت الحركة في بيانها إنها أطلقت سراح “محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية”.