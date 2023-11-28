بعد "17" يومًا من حصارهم داخله.. الهند تنقذ "41" عاملًا علقوا في نفق منهار

تمكّنت فرق الإنقاذ الهندية، اليوم "الثلاثاء"، من إخراج "41" رجلًا عالقين في نفق منهار بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من وضع أنبوب، وذلك عقب عملية ماراثونية بدأت قبل "17" يومًا.