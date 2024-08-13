بقرعها طبول الحرب.. إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى أتون المجهول

ويشير الكاتب ستفين كوك في مقاله بالمجلة الأمريكية، إلى أن الطرف الوحيد الذي كان يريد وقف إطلاق النار في غزة، كان الولايات المتحدة، الذين "تم التلاعب" بهم. ويلفت إلى أن الضربات الإسرائيلية في الشرق الأوسط قد تعني أن إسرائيل "تقامر" بالتصعيد ما قد يدخل المنطقة في حرب واسعة.