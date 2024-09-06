استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء؛ بينهم طفلان، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون، ولا يزال عديدٌ من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمّر.