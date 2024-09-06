استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة

استُشهد أربعة فلسطينيين وأُصيب وفُقِدَ عددٌ آخر، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، استهدف منزلاً في حي الزيتون- جنوب مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء؛ بينهم طفلان، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في حي الزيتون، ولا يزال عديدٌ من المفقودين تحت أنقاض المنزل المدمّر.
في سياقٍ متصل، تواصل قوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون تفجير مربعات سكنية بأكملها في محيط ميدان دولة- وسط الحي، كما شرعت في شق طريق بعمق المناطق السكنية؛ ما أدّى إلى تدمير مئات المنازل.