الدفاعات الأوكرانية تُسقط 3 طائرات مسيّرة بكييف

أسقطت الدفاعات الأوكرانية، فجر الإثنين، 3 طائرات مسيّرة كانت تُحلق في سماء كييف، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة في أعقاب هجومٍ روسي جوي.
وجاء ذلك في أعقاب إطلاق صافرات الإنذار التي دوت في كييف بعد سماع أصوات انفجارات في المدينة، فيما دعت السلطات المواطنين إلى النزول على الفور وبشكلٍ عاجل إلى الملاجئ.
وفي هذا الصدد، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن أصوات الانفجارات تلك، نتجت عن إسقاط أهداف مُعادية في سماء العاصمة، كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول إسقاط أجسام غريبة في سماء كييف.
من ناحيةٍ أخرى، لفتت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن الدفاعات أسقطت مسيّرة إيرانية الصنع بإقليم تشيرنيهيف- شمالي أوكرانيا.