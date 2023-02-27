الدفاعات الأوكرانية تُسقط 3 طائرات مسيّرة بكييف

وفي هذا الصدد، أعلنت السلطات الأوكرانية، أن أصوات الانفجارات تلك، نتجت عن إسقاط أهداف مُعادية في سماء العاصمة، كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تحاول إسقاط أجسام غريبة في سماء كييف.