"الأشغال الفلسطينية": طائرات الاحتلال دمرت 40 ألف منزل منذ بدء العدوان على غزة

وقالت وزارة الأشغال الفلسطينية، إن القصف الإسرائيلي تسبب كذلك في إلحاق الضرر الجزئي بنحو 220 ألف منزل وتشريد سكانها، والذي تجاوز عددهم نحو 1.5 مليون نازح من شمال القطاع ومدينة غزة يوجد نصفهم في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لافتة النظر إلى أن 60 مدرسة تم تدميرها، وتضررت 220 أخرى بفعل القصف الإسرائيلي العنيف، الذي دمر كذلك 55 مسجدًا، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.