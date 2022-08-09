أمين منظمة التعاون الإسلامي يرحّب بتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية

وأعرب عن أمله في أن يُفضي الاتفاق إلى سلام دائم في تشاد، مع التزام الأطراف التشادية والدعم الفعال من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة في تشاد؛ مؤكدًا استعداد المنظمة للتعاون مع الشركاء الدوليين لمواكبة الأطراف التشادية في سعيها لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للشعب التشادي.