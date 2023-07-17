بالفيديو.. ترامب: هذه خطتي لإنهاء حرب أوكرانيا "في 24 ساعة"

وعند سؤاله عن خطته لإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، قال ترمب: "أعرف زيلينسكي جيداً، وأعرف بوتين جيداً. وكانت لدي علاقة جيدة، جيدة جداً مع كليهما. سأخبر زيلينسكي، كفى، عليك أن تعقد صفقة مع روسيا. وسأخبر بوتين، إذا لم تعقد صفقة، فسنمنح زيلينسكي الكثير وسنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى. سأبرم الصفقة في يوم واحد. واحد فقط".