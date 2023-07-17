بالفيديو.. ترامب: هذه خطتي لإنهاء حرب أوكرانيا "في 24 ساعة"

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الخطة التي قال إنه سيتبعها لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بعد تصريحه مراراً وتكراراً بأن هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كان قد استمر في منصبه.
وأدلى ترمب بهذه التصريحات أمس (الأحد)، خلال مقابلة في برنامج "Sunday Morning Futures" على قناة "فوكس نيوز" مع المذيعة ماريا بارتيرومو، حيث قال الرئيس السابق إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن غير قادر على التعامل مع زعماء العالم.
وأوضح قائلاً: "هؤلاء أشخاص أذكياء، بما في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يمكنني أن أمر على القائمة الكاملة لأولئك الزعماء، بما في ذلك بوتين، وأتحدث معهم".
ووصف ترامب زيلينسكي، بأنه شخص "جدير بالاحترام"، في حين أنه انتقد بايدن بشدة قائلاً: "نحن لدينا رجل ليس لديه أدنى فكرة عما يحدث. إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا".
وعند سؤاله عن خطته لإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، قال ترمب: "أعرف زيلينسكي جيداً، وأعرف بوتين جيداً. وكانت لدي علاقة جيدة، جيدة جداً مع كليهما. سأخبر زيلينسكي، كفى، عليك أن تعقد صفقة مع روسيا. وسأخبر بوتين، إذا لم تعقد صفقة، فسنمنح زيلينسكي الكثير وسنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى. سأبرم الصفقة في يوم واحد. واحد فقط".
ومنذ بدء حرب أوكرانيا العام الماضي، زعم ترمب مراراً وتكراراً أن هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كان قد استمر في منصبه رئيساً للولايات المتحدة.
كما أشاد الرئيس الأمريكي السابق بالرئيس الروسي، واصفاً إياه بـ"الذكي"، وقال إنه "كان يجيد التعامل معه تماماً مثلما كان يجيد التعامل مع معظم قادة العالم".