بينها 3 بلدان عربية.. الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم الأزمات في 7 دول

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ، في بيان، أن التخصيص يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023، وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وفقاً لـ"رويترز".