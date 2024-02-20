بينها 3 بلدان عربية.. الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لدعم الأزمات في 7 دول

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، تخصيص 100 مليون دولار لدعم الأزمات الإنسانية التي لا تجد التمويل الكافي لها في 7 دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا ولبنان.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ، في بيان، أن التخصيص يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023، وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الأموال من صندوق الطوارئ ستُستخدم لتمويل الاستجابة للأزمة في جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان وسوريا وتشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.
وبين أن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في 2023، إذ اندلعت صراعات من بينها الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
ويأتي التمويل من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، وهو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.