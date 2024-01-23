"إسرائيل" تقتل 6 نازحين فلسطينيين في قصف ملجأ "للأونروا"

أفاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن "إسرائيل" قصفت أحد الملاجئ التي تديرها الأمم المتحدة في غزة، مما أسفر عن قتل ستة نازحين فلسطينيين على الأقل، في مدينة خان يونس.