"الأونروا": 300 ألف طفل فلسطيني حرموا من التعليم بسبب قصف الاحتلال في غزة

طال قصف قوات الاحتلال المستمر على غزة منذ أكثر من 33 يومًا جميع مناحي الحياة في القطاع حتى المدارس، التي توقفت عن التعليم، وتحولت إلى مراكز إيواء للنازحين.
وأظهرت إحصائيات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن "نحو 300 ألف طفل في غزة، تم حرمانهم من التعليم بسبب الحرب"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس.
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ"الأونروا"، أن "عدد مباني الوكالة، التي تضررت من القصف وصل إلى 50 مبنى بينها المدارس، التي تحولت إلى مراكز إيواء".
وتابع لازاريني: "أطفال غزة يحتاجون لشربة ماء ورغيف خبز، ومتابعة دروسهم تصبح أكثر صعوبة كلما طال أمد الحرب، التي تسببت في مقتل 92 فردًا من موظفي الوكالة الأممية، حتى الآن".
يُذكر أن القصف المستمر لقوات الاحتلال على قطاع غزة، بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص وإصابة أكثر من 25 ألفًا آخرين.
وتجاوز عدد الأطفال الذين قتلهم القصف حتى الآن أكثر من 4 آلاف و300 طفل، بينما يوجد 1350 طفلًا في عداد المفقودين.
وأعلن جيش الاحتلال أن حصيلة القتلى العسكريين من جانبه منذ بدء الحرب، حتى أمس الأربعاء، وصلت إلى 352 جنديًا، إضافة إلى نحو 1500 قتيل من المدنيين.