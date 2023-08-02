القاهرة.. مقترح بإلزام المصريين بتحويل الدولار عبر البنوك

وأضاف "عاشور" أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة، مضيفًا: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.