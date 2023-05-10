"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مركز الشرطة بدمشق

وذكر "داعش" في بيان تناقلته حسابات على تطبيق "تلغرام"، أنّ "مفرزة أمنية تابعة له تمكّنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة في آلية داخل مركز للشرطة في منطقة برزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".