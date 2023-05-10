"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير مركز الشرطة بدمشق

أعلن تنظيمُ "داعش" الإرهابي، اليوم "الأربعاء"، مسؤوليتَه عن تفجير مركبة بعبوة ناسفة داخل مركز للشرطة في دمشق؛ ما تسبّب في مقتل ضابط برتبة مقدّم، وإصابة أربعة عناصر من الشرطة.
وذكر "داعش" في بيان تناقلته حسابات على تطبيق "تلغرام"، أنّ "مفرزة أمنية تابعة له تمكّنت من زرع وتفجير عبوة ناسفة في آلية داخل مركز للشرطة في منطقة برزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلنت وزارةُ الداخلية السورية في وقت سابق من اليوم، مقتلَ ضابط برتبة مقدّم من قيادة شرطة دمشق إثر انفجار مركبة في قسم شرطة برزة، وإصابة أربعة من عناصر القسم بإصابات متفاوتة.