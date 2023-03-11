الجيش السوداني يؤكِّد التزامَه بمجريات العملية السياسية

واعتبرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن "مزايدة" البعض على مواقفها، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي؛ هي محاولات مكشوفة للتكسُّب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال؛ وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".