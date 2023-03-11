الجيش السوداني يؤكِّد التزامَه بمجريات العملية السياسية

أكَّدت القوات المسلحة السودانية، اليوم "السبت"، التزامَها بمجريات العملية السياسية الجارية، والتقيُّد الصارم والتام بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري، الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة بقيادة مدنية فيما تبقّى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
واعتبرت القوات المسلحة السودانية، في بيان، أن "مزايدة" البعض على مواقفها، والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير والتحول الديمقراطي؛ هي محاولات مكشوفة للتكسُّب السياسي والاستعطاف، وعرقلة مسيرة الانتقال؛ وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضافت أن "هذه المزايدة لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب ووعي ثوار وثائرات وشباب بلادنا".