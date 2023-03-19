مصر.. اجتماع أمني خماسي لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وبيّن أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.