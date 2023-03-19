مصر.. اجتماع أمني خماسي لدعم التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، اليوم "الأحد"، فعاليات الاجتماع الأمني الخماسي بمشاركة وفود أمنية ودبلوماسية من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر؛ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان على "فيسبوك"؛ أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من الدول الخمس.
وبيّن أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي، بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام.