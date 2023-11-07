جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الإمارات والصين

ووسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلاً على الأقل في دير البلح، ما أدّى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 فلسطينيًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنّت غارات عدة أيضاً على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.