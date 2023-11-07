جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الإمارات والصين

أعلنت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة أنها والبعثة الصينية دعتا لعقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن؛ لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.
وذكرت البعثة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجلسة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع في غزة، والهجوم على مستشفى الشفاء، والاعتداءات المتكررة على مخيم جباليا.
كما أضافت أن الجلسة ستشهد إحاطتيْن، واحدة للمنسق الأممي الخاص لسلام الشرق الأوسط تور وينسلاند؛ والأخرى لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإغاثية مارتن غريفيث.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرارٍ روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بعد 11 يوماً من بدء الحرب بين تل أبيب وحركة حماس.
وصوّتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لمصلحة مشروع القرار، فيما صوّتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت، وهي: البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا والإكوادور وغانا.
وفشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعدده 9 في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وفي السياق، تواصل القوات الإسرائيلية، فجر الإثنين، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تتركّز معظمها على الشريطين الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “فإن الطائرات الحربية، بالتزامن مع المدفعية الإسرائيلية شنّت غارات عدة على مخيم الشاطئ والشريط الغربي لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء”.
ووسط قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلاً على الأقل في دير البلح، ما أدّى إلى مقتل وإصابة أكثر من 15 فلسطينيًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنّت غارات عدة أيضاً على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.
وأفادت مصادر محلية، بأن “القوات الإسرائيلية قصفت منزلاً في تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عددٍ من المواطنين”.