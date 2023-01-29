القوات الأوكرانية تصد هجومًا لـ"فاغنر" الروسية

قال الجيش الأوكراني يوم الأحد إن قواته تصدّت لهجوم في محيط بلاهوداتني في الجزء الشرقي من منطقة دونيتسك، فيما قالت مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة إنها سيطرت على القرية.
وقالت رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها الصباحي: "صدّت وحدات في قوات الدفاع الأوكرانية هجمات المحتلين في مناطق: بلاهوداتني في منطقة دونيتسك"، في إشارة لمواجهات دارت يوم السبت.
قال متحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء يوم الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف، وستوافق أيضًا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات، وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله: "لا توجد محادثات متفق عليها (مع شولتس)، بوتين كان ولا يزال مستعدًا لإجراء اتصالات".