القوات الأوكرانية تصد هجومًا لـ"فاغنر" الروسية

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها سترسل 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى كييف، وستوافق أيضًا على إرسال الدول الأوروبية الحليفة شحنات من هذه الدبابات، وأثار هذا الإعلان غضب الكرملين وأعقبه بوقت قصير تعهد الولايات المتحدة بتقديم دبابات إم1 أبرامز إلى كييف.