البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي الإرهابي على ميناء قنا

وحذّر البرلمان من تداعيات الهجمات الحوثية على تدهور الوضع الإنساني والحالة الاقتصادية لليمنيين، مجددًا تأكيد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه، وتضامنه الكامل مع اليمن في حربه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، وما يتّخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.