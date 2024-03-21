منذ بدء العدوان.. حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 31988 والإصابات إلى 74188

أعلنت مصادر طبية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.988، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74.188 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت -وفق وكالة "وفا"- إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 65 شهيدًا و92 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.