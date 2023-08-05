ترامب.. الاتهاماتُ وسامُ شرف عظيم وأواجه السجن لمدة 561 عامًا

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توجيه الاتهام إليه بأنها "وسام شرف عظيم حقًّا"، وأنها ستمنحه الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي حديثه إلى الجمهوريين في ولاية ألاباما، اليوم السبت، قال ترامب: إنه يتقدم في استطلاعات الرأي في كل مرة يتم فيها تقديم لائحة اتهام، واصفًا الادعاءات ضده بأنها مزيفة وأكاذيب: "نحن بحاجة إلى لائحة اتهام أخرى، واتهام بعدها اتهامات، لا نريد فرصة لأحد في الانتخابات، وفي أي وقت يقدّمون فيه لائحة اتهامات نتقدم في استطلاعات الرأي".
واتّهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاولة التدخل في حملته: "إنهم يحاولون القول إنه من غير القانوني التشكيك في نتائج انتخابات سيئة".
وأضاف ترامب في حديثه للجمهوريين بألاباما في حفل جمع التبرعات لحملته الانتخابية: أنه يواجه السجن لمدة 561 عامًا لجريمة لم يرتكبها.