ترامب.. الاتهاماتُ وسامُ شرف عظيم وأواجه السجن لمدة 561 عامًا

وفي حديثه إلى الجمهوريين في ولاية ألاباما، اليوم السبت، قال ترامب: إنه يتقدم في استطلاعات الرأي في كل مرة يتم فيها تقديم لائحة اتهام، واصفًا الادعاءات ضده بأنها مزيفة وأكاذيب: "نحن بحاجة إلى لائحة اتهام أخرى، واتهام بعدها اتهامات، لا نريد فرصة لأحد في الانتخابات، وفي أي وقت يقدّمون فيه لائحة اتهامات نتقدم في استطلاعات الرأي".