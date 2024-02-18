المقاومة تهدّد بتعليق المشاركة في المفاوضات إذا لم تدخل المساعدات إلى شمال غزة

وعقدت محادثات في القاهرة هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف القتال في الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أربعة أشهر في غزة، ولا تزال نتيجة المفاوضات غير واضحة، فيما تستعد إسرائيل لاجتياح مدينة رفح- جنوب قطاع غزة.