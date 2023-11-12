غزة.. وفاة عدد من مرضى السرطان وغارة إسرائيلية تُدَمر قسم أمراض القلب بمستشفى الشفاء

وأكد "الرشق" أن "ترويج الاحتلال لاستخدام المستشفيات لأغراض عسكرية أو من قِبَل قادة حماس؛ أكاذيب لا أساس لها من الصحة"؛ مشيرًا إلى أن "محاولات التعتيم الإعلامي من قِبَل الاحتلال لم تفلح، والعالم يرى بالصوت الصورة استهداف المؤسسات الصحية".