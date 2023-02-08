"أردوغان": سنعيد إعمار المناطق المتضررة خلال سنة كما فعلنا سابقًا

وأعلن "أردوغان" خلال تفقده إقليم كهرمان مرعش، وهو مركز الزلزال المدمر، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574 شخصًا، لترتفع معه الحصيلة الإجمالية في سوريا وتركيا إلى أكثر من 11,324، فيما لا تزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.