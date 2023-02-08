تفقّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في تركيا، وتعهد بالعمل على سرعة إعادة إعمار المساكن والمناطق التي دمرت.
وأعلن "أردوغان" خلال تفقده إقليم كهرمان مرعش، وهو مركز الزلزال المدمر، عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 8574 شخصًا، لترتفع معه الحصيلة الإجمالية في سوريا وتركيا إلى أكثر من 11,324، فيما لا تزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
وأقرّ الرئيس التركي بوجود بعض المشكلات في الاستجابة المبدئية للكارثة، لكنه ذكر أن العمليات عادت لطبيعتها.
وأضاف: "كانت هناك بعض المشاكل في الطرق والمطارات، لكن كل شيء سيصبح أفضل يومًا بعد يوم".
وأردف "أردوغان": "سنعيد إعمار المناطق المتضررة خلال سنة كما فعلنا سابقًا".
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن الرئيس التركي حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى تخصيص خمسة مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعًا في المناطق المتضررة.