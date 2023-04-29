حلقاتها تكسّرت.. "الجيش السوداني": المؤامرة كانت كبيرة خُطط لها بالداخل والخارج

أكّد الجيش السوداني، السبت، أن قواته تواصل ما هو مخطط لها وتؤدي مهامها بثبات وثقة.
ولفت إلى عدم تنازل القوات المسلحة عن هدف المحافظة على كيان الدولة السودانية، و"تخليص البلاد من حالة الاستهبال السياسي وخداع الناس بالشعارات الكذوب".
وأضاف في بيان له: أن التآمر كان كبيرًا، وخططت له جهات في الداخل والخارج، لكن تكسّرت حلقاته تحت وطأة صمود وثبات رجال القوات المسلحة.
وتابع: ما جرى إحباطه خلال الأسبوعين الماضيين، كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وغطاء سياسي كامل، وهو في الحقيقة كان مشروعًا لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد.
وأكمل: هذه معركة ليس فيها أي مجال للحياد الزائف، وستنجلي قريبًا بالنصر لصالح بقاء الدولة السودانية ومؤسساتها الراسخة وانتهاء مشروع اختطاف بلادنا للأبد.
وأضاف بيان الجيش: نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكّن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها وعودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن. المعركة وحّدت الشعب وقواته المسلحة، وزادت من حرص أبناء الشعب السوداني على أهمية بقاء قواته المسلحة، وستكتمل حلقات النصر قريبًا وتأتي لحظة حساب كل مخذل ومرجف باع قضية الوطن مقابل التكسب الرخيص، وسيلفظهم الشعب؛ لأنهم ساندوا من قتلوا أبناءه واستباحوا ممتلكاته وخربوا مؤسساته.
وأكمل: كل المناورات التي جرت خلال الشهور الماضية كان هدفها تدمير الكتلة الصلبة للبلاد، المتمثّلة في جيش البلاد ومنظومتها الأمنية؛ لتحل مكانها الميليشيا المتمردة التي أظهرت أسوأ ما يمكن تصوره من سلوك طابعه عدم التورع عن استباحة مؤسسات البلاد وتخريبها، ونهب كل ما يقع تحت أيديهم بلا وازع أو ضمير.
وبعض القنوات الفضائية أسفرت عن وجهها الحقيقي المعادي للقوات المسلحة، ومن حسنات الأزمات تمايز الصفوف.
وتابع البيان: لن يتنازل الجيش عن هدف المحافظة على كيان الدولة السودانية، وتخليص البلاد من حالة الاستهبال السياسي وخداع الناس بالشعارات الكذوب، قريبًا جدًّا ستحتفل الخرطوم بيوم النصر وتسدل الستار على انتهاء فصول أسوأ حقبة عاشتها البلاد.
ونجدد نداءات القيادة العامة للمتمردين بأن يتوقفوا عن المشاركة في مشروع تخريب البلاد، ومحرقة الحرب، والمسارعة للتبليغ لأقرب منطقة عسكرية والانضمام لصفوف القوات المسلحة.
وعلى الجانب الآخر، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بخرق الهدنة وقصف مواقع لها وعدد من الأحياء السكنية في الخرطوم.
وجاء في بيان الدعم السريع: مواصلة لسلسلة خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية المعلنة، هاجمت القياداتُ الانقلابية بالقوات المسلحة مسنودة بفلول النظام البائد المتطرفة، صباح اليوم، عددًا من مواقع تمركز قواتنا، وعددًا من الأحياء السكنية بالخرطوم بواسطة الطيران والمدفعية.
وتجدّد قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين؛ لقضاء احتياجاتهم الأساسية، ولتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، كما نشير إلى الخروقات المستمرّة للقيادات الانقلابية وفلول النظام البائد المتطرفة؛ بسبب تعدد وتنازع مراكز القرار بداخلها.
وتدعو جميع المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات وحملات التضليل المدفوعة التي تبثّها عناصر التنظيم المتطرفة وأبواقهم لترهيب المواطنين؛ من أجل تمرير أجنداتهم الخبيثة.