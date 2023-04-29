حلقاتها تكسّرت.. "الجيش السوداني": المؤامرة كانت كبيرة خُطط لها بالداخل والخارج

وأكمل: كل المناورات التي جرت خلال الشهور الماضية كان هدفها تدمير الكتلة الصلبة للبلاد، المتمثّلة في جيش البلاد ومنظومتها الأمنية؛ لتحل مكانها الميليشيا المتمردة التي أظهرت أسوأ ما يمكن تصوره من سلوك طابعه عدم التورع عن استباحة مؤسسات البلاد وتخريبها، ونهب كل ما يقع تحت أيديهم بلا وازع أو ضمير.