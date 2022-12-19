الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي الفرنسي "الحموري" جريمة حرب

نددت الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، بطرد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري بعد سجنه منذ مارس (آذار)، من دون توجيه اتهام رسمي إليه، واصفة الإجراء بأنه جريمة حرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس: "إن القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة وإن طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب"، وفقًا لـ"فرانس برس".
ورُحل صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن حُكم عليه في مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.