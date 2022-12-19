الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للمحامي الفرنسي "الحموري" جريمة حرب

ورُحل صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد أن حُكم عليه في مارس بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.