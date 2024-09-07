بينهم طفلان.. استشهاد 12 فلسطينياً في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عددٍ آخر بجروح، من جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا- شمال قطاع غزة، كما استُشهد أربعة فلسطينيين؛ بينهم طفلان من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البريج- وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصفٍ جوي ومدفعي مكثّف على مناطق متفرقة في مدينتَي خانيونس ورفح- جنوب القطاع.