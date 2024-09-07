بينهم طفلان.. استشهاد 12 فلسطينياً في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة

استُشهد 12 فلسطينياً وأُصيب عددٌ آخر بجروحٍ مختلفة، في إطلاق نارٍ وقصفٍ من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على قطاع غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة عددٍ آخر بجروح، من جرّاء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي مئات النازحين في مخيم جباليا- شمال قطاع غزة، كما استُشهد أربعة فلسطينيين؛ بينهم طفلان من جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البريج- وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصفٍ جوي ومدفعي مكثّف على مناطق متفرقة في مدينتَي خانيونس ورفح- جنوب القطاع.
وفي الضفة الغربية، أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة بيتونيا- غرب رام الله.