"ضرب صباحي ومسائي يوميًا".. سجناء فلسطينيون يكشفون ظروف اعتقالهم في سجون إسرائيل

يحتجز الاحتلال الإسرائيلي المعتقلين الفلسطينيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، تتعارض مع القوانين الدولية، وقد كشف فلسطينيون أُفرج عنهم من سجون إسرائيلية مقابل رهائن إسرائيليين في إطار اتفاق هدنة لمدة أسبوع بين إسرائيل وحركة "حماس"، عن ظروف احتجاز صعبة تدهورت أكثر بعد هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وذكرت ربى عاصي (23 عامًا) التي أمضت قرابة عامين في السجون الإسرائيلية لصحافيين في الضفة الغربية عقب الإفراج عنها قبل أكثر من أسبوع، أن الأوضاع في السجن صعبة جدًا، وأن الإسرائيليين سحبوا من المعتقلين بعد الهجوم كل المطالب التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة، مثل توفير الكهرباء والتلفزيون والزيارات والأغطية، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقالت ربى عاصي: "في سجن الدامون، سحب كل شيء. الغرفة مخصصة لثلاثة أشخاص. كنا سبعة ننام فيها دون أغطية.. كميات الطعام كانت ضئيلة، وكنّا مرات ننام جائعات، وكنا ننام على الأرض من دون فرش، على الرغم من البرد وبغض النظر عن الأعمار".
وأضافت: "إن عمليات التفتيش كانت تحصل ونحن عاريات".
من جانب آخر، قال الناشط رمزي عباسي (36 عامًا) المتحدر من القدس الشرقية، الذي أُفرج عنه من سجن كتزيوت في صحراء النقب في مقابل رهائن: "ضرب صباحي ومسائي كلّ يوم. هناك أسرى كسرت أطرافهم بعد السابع من تشرين أكتوبر، ولا يتم تقديم أي علاج طبي لهم".
وأضاف "عباسي" الذي حكم عليه في شهر إبريل (نيسان) الماضي بالسجن لمدة عام، وأمضى شهورًا في سجن نفحة قبل أن يُنقل إلى النقب: "إن سجن النقب بالفعل مقبرة للأحياء، يعيشون هناك دون طعام، ودون ملابس ولا يلقون أي اهتمام".
ونشرت أشرطة فيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها جنود إسرائيليون يضربون ويهينون فلسطينيين معتقلين، معصوبي العينين، وعارين، ومقيّدي المعصمين.
وأصدر المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بيانًا طالبوا فيه الوسطاء مصر وقطر والصليب الأحمر الدولي، التدخّل العاجل لدى الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمة الانتقامية ضدهم.
وبيّن الأسرى في رسالتهم التي وصلت عبر أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم أخيرًا، أن ستة سجناء في السجون الإسرائيلية توفوا منذ السابع من أكتوبر، ووصفوا وفاتهم بالإعدامات.