"ضرب صباحي ومسائي يوميًا".. سجناء فلسطينيون يكشفون ظروف اعتقالهم في سجون إسرائيل

وذكرت ربى عاصي (23 عامًا) التي أمضت قرابة عامين في السجون الإسرائيلية لصحافيين في الضفة الغربية عقب الإفراج عنها قبل أكثر من أسبوع، أن الأوضاع في السجن صعبة جدًا، وأن الإسرائيليين سحبوا من المعتقلين بعد الهجوم كل المطالب التي ناضلوا من أجلها لسنوات طويلة، مثل توفير الكهرباء والتلفزيون والزيارات والأغطية، وفقًا لـ"فرانس برس".