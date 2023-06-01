الأمم المتحدة: 100 ألف "سوداني" نزحوا إلى تشاد فراراً من العنف

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم (الخميس)، أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من العنف في السودان إلى تشاد المجاورة، وأن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضحت المفوضية أنها بحاجة إلى 214.1 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية للنازحين في البلاد، ولا يتوافر من هذه الأموال إلا 16 بالمئة حتى الآن، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبها، قالت ممثلة المفوضية في تشاد لورا لو كاسترو: "مع اقتراب موسم الأمطار في الأسابيع القليلة المقبلة، نحتاج إلى إمدادات لوجستية هائلة لنقل اللاجئين من المناطق الحدودية، ويتعين علينا إنشاء مخيمات جديدة على الفور وتوسيع المخيمات القائمة".
وتشاد واحدة من أفقر بلدان العالم، وكانت تستضيف بالفعل نحو 600 ألف لاجئ قبل اندلاع الصراع في السودان في أبريل (نيسان) الماضي.