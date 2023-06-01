الأمم المتحدة: 100 ألف "سوداني" نزحوا إلى تشاد فراراً من العنف

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم (الخميس)، أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من العنف في السودان إلى تشاد المجاورة، وأن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة.