"هاليفي": "إسرائيل" تستأنف القتال بعد الهدنة لتفكيك "حماس"

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في رسالة للجنود، اليوم (الأحد)، أن "إسرائيل" ستعود بعد الهدنة للقتال إلى أن يتم تفكيك حركة "حماس".