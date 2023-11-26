"هاليفي": "إسرائيل" تستأنف القتال بعد الهدنة لتفكيك "حماس"

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في رسالة للجنود، اليوم (الأحد)، أن "إسرائيل" ستعود بعد الهدنة للقتال إلى أن يتم تفكيك حركة "حماس".
ونقل المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، قول "هاليفي" في الرسالة: "لقد تمكنّا من خلق ظروف للمسار السياسي للإفراج عن الأطفال والأمهات، ومع استكمال تطبيق ذلك المسار سنعود للقتال بكامل الإصرار؛ بهدف استئناف إطلاق سراح المختطفين وحتى تفكيك حماس"، وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
ومن المقرر تسليم دفعة ثالثة من المحتجزين لدى الطرفين اليوم.