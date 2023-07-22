على اسم "الغارقة".. أمريكا تردّ على الصين بتشغيل أول سفينة حربية بميناء أجنبي!

يأتي الاحتفال بينما تنظم تدريبات تاليسمان سابر العسكرية التي تُجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا، والتي يُنظر إليها على أنها استعراض للقوة والوحدة؛ إذ تعزّز الصين بشكل متزايد قوتها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتشمل التدريبات، التي تجري في مواقع مختلفة في عموم أستراليا على مدار أسبوعين، محاكاة لقتال بري وجوي، بالإضافة إلى عمليات إنزال برمائي.