الولايات المتحدة وألمانيا تتفقان على مواصلة سياسة العقوبات ضد روسيا

وجاء في البيان الختامي، الصادر في أعقاب لقاء الزعيمين بواشنطن يوم الجمعة، أنهما "بحثا الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية لأوكرانيا، وكذلك أهمية الحفاظ على التضامن الدولي مع الشعب الأوكراني".