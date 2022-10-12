إضراب شامل في القدس احتجاجًا على غلق الاحتلال مخيمَ شعفاط للاجئين

تشهد القدس المحتلّة، اليوم "الأربعاء"، إضرابًا شاملًا احتجاجًا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقًا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة للقبض على مهاجم جندية إسرائيلية قتلت قرب المخيم.
ولم تفتح المحال التجارية في البلدة القديمة والأسواق خارجها أبوابها، فيما أغلق شبان فلسطينيون شوارع البلدات المجاورة بالمكعبات الإسمنتية وحاويات النفايات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت نوال "50 عامًا" بعدما اشترت الخبز من فرن في سوق المصرارة القريب من باب العامود؛ أن الإضراب جاء تضامنًا مع مخيم شعفاط المحاصر منذ خمسة أيام.
وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم، وتعطّلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين شبّان فلسطينيين أشعلوا إطارات وألقوا حجارة، والقوات الإسرائيلية.