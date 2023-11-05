وزير بحكومة الاحتلال: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو الحل.. الحرب لها أثمان

أكد وزير التراث المتطرف بحكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن للقضاء على كل مظاهر الحياة في القطاع بما فيها أفراد المقاومة.
وأضاف "إلياهو" تعليقًا على مصير الرهائن التابعين لدولة الاحتلال في غزة: إن الحرب لها أثمان.
وكانت النائبة في الكنيست، تالي غوتلييف، المحسوبة على حزب الليكود، الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد دعت سابقًا لاستخدام القوة النووية في قطاع غزة، ردًّا على هجمات المقاومة الفلسطينية.
وقالت غوتلييف في عدة منشورات على منصة "إكس"، مخاطبة قوات الاحتلال: "أحثكم على القيام بكل شيء، واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مشددة على أن قوات الاحتلال يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها.
وأضافت أن "انفجارًا واحدًا يهز الشرق الأوسط سيعيد لنا كرامتنا وقوتنا وأمننا"، وأنه: "حان الوقت ليوم القيامة.. حان الوقت لإطلاق صواريخ قوية بلا حدود.. لا تترك حيًّا على الأرض.. سحق غزة وتسويتها بالأرض بلا رحمة".
وكانت وزارة الصحة في فلسطين قد أعلنت تجاوز عدد الشهداء في غزة 9488 شهيدًا بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء والشيوخ.