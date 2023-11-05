وزير بحكومة الاحتلال: إلقاء قنبلة نووية على غزة هو الحل.. الحرب لها أثمان

وكانت النائبة في الكنيست، تالي غوتلييف، المحسوبة على حزب الليكود، الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قد دعت سابقًا لاستخدام القوة النووية في قطاع غزة، ردًّا على هجمات المقاومة الفلسطينية.