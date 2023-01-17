في غضون أيام.. لبنان يعين قاضياً جديداً للتحقيق في فساد حاكم المصرف المركزي

قال مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء): "إن لبنان سيعين قريباً محققاً جديداً في تحقيق فساد متعثر مع حاكم المصرف رياض سلامة"، في خطوة قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يجرون تحقيقهم الخاص.
وأضاف "عويدات": "إن المحقق الجديد سيُعين في غضون الأيام المقبلة وسيُكلف بتوجيه اتهامات لحاكم مصرف لبنان قبل إحالة القضية إلى قاضي تحقيق"، وفقاً لـ"رويترز".
وأوضح أن القاضي قد يطلب بعد ذلك تأجيل الرد على طلبات القضاة الأوروبيين للتعاون القضائي حتى تتم تحقيقات القاضي اللبناني.
ويخضع "سلامة" لتحقيقات في لبنان وخمس دول أخرى على الأقل بدعوى قيامه وشقيقه "رجا"، باختلاس وغسل أموال تزيد على 300 مليون دولار في البنك المركزي.