في غضون أيام.. لبنان يعين قاضياً جديداً للتحقيق في فساد حاكم المصرف المركزي

قال مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات، اليوم (الثلاثاء): "إن لبنان سيعين قريباً محققاً جديداً في تحقيق فساد متعثر مع حاكم المصرف رياض سلامة"، في خطوة قد تؤخر الرد على طلبات تعاون من محققين أوروبيين يجرون تحقيقهم الخاص.