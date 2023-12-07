ماذا يترتب على استخدام أمين الأمم المتحدة المادة 99 بشأن حرب غزة؟

تنص المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي، وقد استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس المادة الـ99 للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مطلع يناير 2017م، والتي نادراً ما تُستخدم، في إحالة حرب غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي، فماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟ وماذا سيترتب على استخدامها؟
يشير لجوء الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 99 إلى الخطورة التي يشكلها الصراع القائم على السلم والأمن الدوليين، وهو ما عبر عنه "غوتيريش" في رسالته إلى مجلس الأمن قائلاً: "إن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليَّيْن"، ويترتب على استخدام الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99، السماح ببدء مناقشة في مجلس الأمن حول حرب غزة للضغط على الأعضاء لاتخاذ إجراءات وخطوات حاسمة في الأمر لحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وتهدف المادة 99 إلى التعامل مع الحالات، التي تواجه فيها ديناميكيات مجلس الأمن صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن مناقشة الصراعات الناشئة؛ لأن لفت انتباه المجلس إلى الحالات، التي تشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين من شأنه أن يدفع أعضاء المجلس إلى التركيز على دورهم في منع نشوب الصراعات، وتفعيل مجموعة أدوات منصوص عليها في الفصل السابع، وهذا قد يدفع المجلس إلى اتخاذ خطوات فعالة.