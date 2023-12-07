ماذا يترتب على استخدام أمين الأمم المتحدة المادة 99 بشأن حرب غزة؟

تنص المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدولي، وقد استخدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس المادة الـ99 للمرة الأولى منذ توليه منصبه في مطلع يناير 2017م، والتي نادراً ما تُستخدم، في إحالة حرب غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى مجلس الأمن الدولي، فماذا يعني تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة؟ وماذا سيترتب على استخدامها؟