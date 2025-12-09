كازاخستان: إعلان وشيك لنتائج التحقيق في تحطم الطائرة الأذربيجانية

أعلن وزير النقل في جمهورية كازاخستان نورلان ساورانبايف، أن السلطات ستكشف خلال الأيام المقبلة عن النتائج الأولية للتحقيق في حادث تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية، الذي وقع غرب البلاد في ديسمبر الماضي.
وأوضح الوزير أن فرق التحقيق تواصل العمل لتحليل المعطيات المتعلقة بحادث طائرة "Embraer 190" التابعة لشركة الطيران الأذربيجانية (AZAL)، التي كانت تُقلع من العاصمة باكو متجهة إلى مدينة غروزني الروسية، قبل أن تتحطم صباح يوم 25 ديسمبر 2024 بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخية.
وكان على متن الطائرة 67 شخصًا، بينهم 62 راكبًا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 29 شخصًا، من بينهم 9 مواطنين روس.