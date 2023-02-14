الاحتلال يقتل فتى فلسطينياً خلال اشتباك في الضفة

قتل الاحتلال الإسرائيلي فتى فلسطينياً عمره 17 عاماً، خلال اشتباك مع مسلحين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم (الثلاثاء).
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب محمد ماجد محمد العايدي قتل متأثرًا بجروحه التي أصيب بها، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.
من جهتهم، ذكر شهود أن "العايدي"، قتل أثناء اشتباك مع قوات الاحتلال، لكن لم يتضح ما إذا كان قد اشترك فيه، وفقاً لـ"رويترز".
من ناحيته، قال جيش الاحتلال على "تويتر": "شخص مثير للريبة اقترب من القوات بعبوة ناسفة، ففتحت القوات النار رداً على ذلك".